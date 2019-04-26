Владельцам каких машин чаще всего требуется помощь на дорогах

Больше всего за помощью обращаются автомобилисты, столкнувшиеся с проблемой севшего аккумулятора (42%), а также по причине пробитого колеса (15%) и застрявшей в снегу машины — 9%.

Эвакуатор вызывают 29% водителей, не сумевших завести свои автомобили. А еще 14,5% шоферов не прочь проконсультироваться с юристами; 3,5% «рулевых» вызывают такси после поломки на проезжей части или в случае ДТП.

Да, вы не поверите, но чаще остальных техническая поддержка нужна обладателям авто марки Volkswagen (10%). Далее идут собственники Nissan (7%) и только третью строчку антихит-парада занимают владельцы LADA (6%).

Впрочем, это не значит, что «Лада» реже ломается — просто их пользователи привыкли совершать ремонт самостоятельно.