Почему автобуы в России будут и дальше попадать в кровавые аварии

В России две беды, которые портят всем жизнь. И хотя качество дорог у нас далеко до совершенства, в случае с пассажирскими перевозками основной причиной ДТП (90% случаев, по данным экспертного центра «Движение без опасности») становятся не они, а человеческий фактор.Призвать водителей к порядку, а транспортные кампании к ответственности власти пытаются уже много лет, но воз и ныне там.

50% автопарка, задействованного в пассажирских перевозках принадлежит физическим лицам. Из 869 000 автобусов, зарегистрированных в РФ, 167 000 осуществляют перевозки по лицензии. 75 % всех пассажиров в стране используют для проезда именно автобусы.

40 % аварий с автобусами происходят по вине тех, кто ими управляет. Эти люди, работая на междугородних маршрутах, зарабатывают, в среднем по стране, всего лишь около 33 000 рублей в месяц.

А в Ленинградской области, например, по данным Союза ассоциации автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы», зарплата водителя автобуса составляет 15 000 рублей. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами и кормить семьи людям приходится работать с дичайшими переработками, — почти как московские таксисты из эконом-сегмента.