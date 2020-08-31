Как не превратиться в мошенника, если вдруг нашел чужие «права» и документы на авто

Тот, кто хоть раз в жизни вынужденно менял документы, знает, что это большее испытание, чем ремонт дома и сбор первоклашки на школьную «линейку». Да, количество кабинетов, пороги которых необходимо оббить, резко сократилось в последние годы. Но посещение полицейского участка, дабы написать заявление об утере, а также очередь в «Мои документы» и долгое ожидание никто не отменял. Нет прав — нельзя ездить на автомобиле.

Каждый сотрудник, увидев справку, временно заменяющую паспорт, начнет долго копаться в истории, а уж на перевыпуск «пластика» порой тратится больше времени, чем некоторые счастливчики на выплату ипотеки. Зная это все, мы обязуемся перед самим собой хранить драгоценные бумаги «пуще зеницы ока», но усталость, алкоголь и разгильдяйство творят чудеса. Особенно, когда встречаются в одном «стакане».

С другой стороны, увидев на улицы потерянный кем-то паспорт, россияне не торопятся его поднимать. Долгие годы горького опыта научили, что самый просто способ избежать неприятностей — пройти мимо. «Моя хата с краю», «сам дурак» и прочие веские доводы. Понять такие размышления можно, но в девяти случаях из десяти за лежащей на земле корочкой скрывается настоящее человеческое горе. Сохраните человека в себе — поднимите «потеряшку» и постарайтесь найти его владельца. Сделать это, зачастую, несложно.