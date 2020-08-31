Как не превратиться в мошенника, если вдруг нашел чужие «права» и документы на авто

Тот, кто хоть раз в жизни вынужденно менял документы, знает, что это большее испытание, чем ремонт дома и сбор первоклашки на школьную «линейку». Да, количество кабинетов, пороги которых необходимо оббить, резко сократилось в последние годы. Но посещение полицейского участка, дабы написать заявление об утере, а также очередь в «Мои документы» и долгое ожидание никто не отменял. Нет прав — нельзя ездить на автомобиле.
Каждый сотрудник, увидев справку, временно заменяющую паспорт, начнет долго копаться в истории, а уж на перевыпуск «пластика» порой тратится больше времени, чем некоторые счастливчики на выплату ипотеки. Зная это все, мы обязуемся перед самим собой хранить драгоценные бумаги «пуще зеницы ока», но усталость, алкоголь и разгильдяйство творят чудеса. Особенно, когда встречаются в одном «стакане».
С другой стороны, увидев на улицы потерянный кем-то паспорт, россияне не торопятся его поднимать. Долгие годы горького опыта научили, что самый просто способ избежать неприятностей — пройти мимо. «Моя хата с краю», «сам дурак» и прочие веские доводы. Понять такие размышления можно, но в девяти случаях из десяти за лежащей на земле корочкой скрывается настоящее человеческое горе. Сохраните человека в себе — поднимите «потеряшку» и постарайтесь найти его владельца. Сделать это, зачастую, несложно.
С другой стороны, увидев на улицы потерянный кем-то паспорт, россияне не торопятся его поднимать. Долгие годы горького опыта научили, что самый просто способ избежать неприятностей — пройти мимо. «Моя хата с краю», «сам дурак» и прочие веские доводы. Понять такие размышления можно, но в девяти случаях из десяти за лежащей на земле корочкой скрывается настоящее человеческое горе. Сохраните человека в себе — поднимите «потеряшку» и постарайтесь найти его владельца. Сделать это, зачастую, не сложно и не долго.
Прежде всего, стоит поискать визитные карточки или бумажки с номерами — имя и фамилия «пострадвшего» у вас есть, а остальное — дело техники. Если «потерявший» уже достиг успеха или просто повзрослел, то в его кошельке/паспорте/ документах от автомобиля наверняка будут лежать хоть какие-то номера телефонов. Просто звонок в приличное для общения время позволит сэкономить человеку целое ведро нервных клеток. Поздно или слишком рано? Напишите сообщение — повод потревожить у вас более, чем существенный.
Если же телефонных номеров не нашлось, то можно и нужно воспользоваться вездесущими социальными сетями: либо найти страницу «автора», либо написать небольшое послание в группе того района, где была произведена находка. Помните, что взрослые люди уважают «Одноклассников», средний класс предпочитает Facebook, а школьники сидят в Instagram. Все остальные россияне поголовно проводят время «В контакте».
Практика показывает, что эта методика невероятно действенна, а «пять рукопожатий» — работают. Заодно узнаете, хочется ли вам лично встретиться с хозяином документов или лучше будет передать это дело сотрудникам полиции. Да, нередко владельцы «ценных бумаг» обвиняют нашедших их «корочки» в том, что последние попросту вымогают с них деньги. А иногда и в краже пресловутых документов. Поэтому именно полиция окажется самым безопасным способом вернуть потерянное.
В каждом районе есть отделение МВД, куда можно прийти и написать заявление о находке, передав документы офицеру. В конце концов, именно полицейские занимаются подобными вопросами по долгу службы. Им и найти «пострадавшего» будет проще, и выслать наряд на место его регистрации — дело нескольких минут. А «закрытое дело» еще никому карты не портило и погоны не обрывало.
Самый же «технологичный» способ связаться с потерявшим документы — это, как ни странно, кредитная организация. Ведь в четырех случаях из пяти в документах будет лежать пластиковая карта. В большинстве случаев — зеленый «пластик» сберкассы. Переводим по номеру один рубль и пишем сообщение: мол, нашли ваши документы, позвоните. И номер телефона. Как правило, звонок раздастся через несколько минут, а голос на том конце провода будет искриться от счастья.
Сегодня нет страшнее кары от судьбы, чем потерять документы или мобильный телефон. Там — вся жизнь, все достижения и залог успешного будущего. Поэтому если на ранней прогулке или на позднем дефиле под ногами оказалась чья-то кожаная «корочка» — не поленитесь ее подобрать и передать «по адресу». Сделайте доброе дело, ведь добро всегда возвращается добром.