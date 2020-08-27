ГИБДД продолжает штрафовать водителей дважды за одно и то же нарушение ПДД

Еще не вполне улеглись медийные «волны» от недавнего скандала, связанного с двойными штрафами за одно и то же превышение скорости, как московская ГИБДД решила отчебучить что-то подобное уже по другой статье КоАП — «Нарушение требований разметки».
Теперь местом двойного «штрафообложения» стал практически центр Москвы — район съезда с внешней части Рижской эстакады на Проспект Мира. В этом месте, если кто не в курсе, свернуть с ТТК можно одновременно с двух крайних правых рядов. Но в самом повороте этими два ряда разделяет сплошная линия разметки.
Автовладелец, ставший «героем» описываемого события, двигался по эстакаде во втором справа ряду, не планируя покидать кольцевую дорогу. Но сразу после этого съезда с «трешки» крайний правый ряд оказывается свободным. Воспользовавшись этим обстоятельством, гражданин перестроился в него и поехал по ТТК, опережая основной поток, «тошнящий» в левых рядах. Но не учел двух обстоятельств.
Во-первых, при перестроении его авто наехало на сплошную линию, разделяющую «поворотные» ряды. А во-вторых то, что в этом месте установлена камера автоматической фиксации «Стрелка-СТ», как раз на подобные нарушения «заточенная». В результате, через некоторое время он получил сразу два штрафных постановления с этой камеры. Оба — за одно и то же «нарушение требований знаков и разметки» по ч. 1 ст. 12.16 КоАП. На 500 рублей каждое.
Дополнительной пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что время нарушения на обоих постановлениях совпадает — 17.08.20 в 19:51. Фотографии с полицейской камеры демонстрируют, как ее компьютер построил линию траектории движения машины так, что она дважды пересекает сплошную линию разметки.
Да, если бы машина имела габариты пули или, скажем, пакета молока, то действительно, пересечений «сплошной» было бы два. Но дело в том, что старенький Saab 9000 на самом деле все-таки чуть-чуть покрупнее точки на мониторе. И фактически происшествие заключалось в том, что машина просто заехала двумя правыми колесами за линию разметки, а потом вернулась на чистый асфальт. Буквально несколько метров пропускала «сплошную» между колес и все.
И инспектор 4-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Скоробогатов Д. В., выносивший оба постановления за фактически одно и то же нарушение ПДД, просто не мог этого не понимать. Но все равно оштрафовал автомобилиста дважды за одно не полное пересечение сплошной линии разметки.
По такой логике и за обгон через сплошную по «встречке» водителя следует штрафовать трижды: за пересечение сплошной осевой влево, за само движение по встречной полосе и за второе пересечение сплошной при возврате машины на «свою» половину дороги!
В связи с этим, интересно будет почитать ответ ГИБДД на жалобу, которую нарушитель на Saab намерен отправить через сайт ведомства.