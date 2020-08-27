ГИБДД продолжает штрафовать водителей дважды за одно и то же нарушение ПДД

Еще не вполне улеглись медийные «волны» от недавнего скандала, связанного с двойными штрафами за одно и то же превышение скорости, как московская ГИБДД решила отчебучить что-то подобное уже по другой статье КоАП — «Нарушение требований разметки».

Теперь местом двойного «штрафообложения» стал практически центр Москвы — район съезда с внешней части Рижской эстакады на Проспект Мира. В этом месте, если кто не в курсе, свернуть с ТТК можно одновременно с двух крайних правых рядов. Но в самом повороте этими два ряда разделяет сплошная линия разметки.

Автовладелец, ставший «героем» описываемого события, двигался по эстакаде во втором справа ряду, не планируя покидать кольцевую дорогу. Но сразу после этого съезда с «трешки» крайний правый ряд оказывается свободным. Воспользовавшись этим обстоятельством, гражданин перестроился в него и поехал по ТТК, опережая основной поток, «тошнящий» в левых рядах. Но не учел двух обстоятельств.

Во-первых, при перестроении его авто наехало на сплошную линию, разделяющую «поворотные» ряды. А во-вторых то, что в этом месте установлена камера автоматической фиксации «Стрелка-СТ», как раз на подобные нарушения «заточенная». В результате, через некоторое время он получил сразу два штрафных постановления с этой камеры. Оба — за одно и то же «нарушение требований знаков и разметки» по ч. 1 ст. 12.16 КоАП. На 500 рублей каждое.