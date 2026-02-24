Российские страховщики захотели изучать машины после сомнительных ДТП

Страховщики предложили законодательно закрепить свое право на осмотр автомобилей виновников сомнительных аварий и привлечение к процедуре второго участника ДТП. Речь идет о случаях с европротоколом, когда заявка на возмещение убытков подается удаленно, в электронном виде.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу Российского союза страховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, корректировки в действующие правила нужны для борьбы с мошенниками, которые пытаются нажиться на «автогражданке» в формате электронного урегулирования.

Например, некоторые инсценируют ДТП, выкупая уже поврежденные машины, застрахованные в других регионах. Затем соответствующие фотографии и заявки с требованием выплат поступают в страховые компании. В итоге компенсация в размере до 400 тыс. рублей рискует уйти не в те руки.

Г-н Уфимцев отметил, что в прошлом году россияне стали чаще оформлять дорожные аварии с помощью мобильных приложений и фотофиксации.

