Средняя премия по ОСАГО сдулась на 4,4%

В то же время выплата выросла на 17%

В 2025-м средняя премия по годовым полисам ОСАГО достигла отметки 7280 рублей. Если проводить параллель с прошлым годом, цифры стали скромнее на 4,4%.

Анатолий Белецкий

Как сообщает пресс-служба «Российского союза автостраховщиков» (РСА), за тот же период средняя выплата по «автогражданке» составила 117 599 рублей, увеличившись на 17%. По словам страховщиков, актуальные значения втрое обогнали годовую инфляцию в нашей стране, вылившуюся в 5,6%.

За прошлый год страховщики урегулировали 1,98 млн убытков по ОСАГО. Общий размер выплат дошел до 232,5 млрд рублей, показатели подросли на 6,2%. Также удалось заключить 54,4 млн договоров, причем 9,4 млн из них связаны с так называемыми короткими полисами. Собранные премии дошли до 329,5 млрд «целковых».

Напомним, что в прошлом году в России произошло усиление персонализации тарифов, применялась индивидуальная оценка рисков для каждого водителя, отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские страховщики захотели изучать машины после сомнительных ДТП.

