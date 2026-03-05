В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью дорожных камер

Проверку ОСАГО комплексами фото- и видеофиксации запустили в столице с начала 2026 года. Но пока камеры следят только за такси и грузовиками.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По его словам, выявив отсуствие «автогражданки», нарушителей не штрафуют: таксисты лишаются разрешения на пассажирские перевозки, а водители большегрузов теряют возможность легально въезжать в Первопрестольную.

Новшеству не хватает технологичности, проект реализован через алгоритм запросов и ответов. Сначала выгружаются данные по государственным регистрационным знакам автомобилей, а потом НСИС сигнализирует, имеется ли полис в конкретном случае или нет. Пока процедура осуществляется через запросы где-то раз в месяц.

Подобный механизм планируют внедрить в Подмосковье. Там проверку ОСАГО камерами могут запустить в апреле, а по всей России — в четвертом квартале текущего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как долго дорожную камеру учат распознавать нарушение ПДД.