Автоэксперт объяснил, как расшифровывать стандарты и допуски моторных масел

Все водители знают, что моторные масла отличаются не только по эксплуатационным характеристикам, но и по спецификациям, стандартам, допускам и прочим параметрам. Но далеко не все понимают, что именно обозначают надписи и аббревиатуры на упаковках, хотя это очень важно. Как по ним ориентироваться, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин напомнил, что у моторных масел есть четыре основные классификации условий эксплуатации: API, ILSAC, SAE, JASO. Первая — самая распространенная. Если после API идет аббревиатура с первой буквой S, значит, продукт предназначен для бензиновых легковушек, микроавтобусов и легких грузовиков. Если C — для коммерческой техники. В свою очередь SL/CF — это универсальное масло.

ILSAC уточняет требования к лубриканту и является, по сути, дополнением к API. А вот SAE характеризует вязкость и температурный режим смазки. Масла для зимней эксплуатации идут с пометкой от 0W до 25W: чем ниже число, тем выше текучесть в морозы. У летних продуктов в маркировке просто цифра (SAE 20, 30, 40 и т.д.). А у «всесезонных» — оба показателя. Скажем, 5W-30.

Что же касается стандарта JASO, то он включает категории FB, FC, FD для двухтактных двигателей и MA, MA1, MA2 — для четырехтактных. При этом в случае дизельных моторов используется особая маркировка. DH-1 — масло для силовых агрегатов с высоким содержанием серы в топливе, DH-2 — для коммерческой техники, оно учитывает наличие фильтров и каталитических систем, а DL-1 — для легковушек с современными технологиями очистки выхлопа.