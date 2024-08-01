Обслуживание автомобилей подорожало в России более чем на 30%

Опубликованы результаты очередного исследования рынка послепродажного обслуживания — аналитики подсчитали, насколько по итогам первой половины 2024 года подорожали услуги российских автосервисов. Так, выяснилось, что средний чек увеличился до 9600 рублей.

Исследование провела международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service. И по данным этой компании, средняя сумма в чеке выросла аж на 31,4% — если сравнивать с январем-июлем 2023-го.

При этом аналитики провели и отдельные сравнения по сегментам: стоимость обслуживания новых автомобилей (не старше 3 лет), машин в возрасте 4-5 лет, легковушек от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Для владельцев ТС первой категории обслуживание подорожало на 28,8%, во втором — на 26%, в третьем — на 29%, а в четвертом — сразу на 32%.

Как мы видим, налицо тенденция увеличения чека в зависимости от возраста автомобиля. И это вполне закономерно, поскольку в случае с сильно подержанными машинами зачастую требуется не только простое техобслуживание, но и полноценный ремонт тех или иных систем.