52% российских автомобилистов не хотят обслуживать машину у дилеров

Больше половины отечественных водителей планируют проводить техобслуживание своих «ласточек» на СТО, у которых нет сертификатов, или в гаражах. В стране насчитали в районе 130 тыс. автосервисов, лишенных единого стандарта услуг и ценообразования.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты опроса, проведенного онлайн-платформой Uremont. В исследование приняли участие более 2 тыс. респондентов. Оказалось, что на сегодняшний день 45% из них предпочитают ухаживать за машиной с помощью официальных дилеров. Еще 38% приезжают на несертифицированные СТО, плюс 14% отдают личный транспорт в руки знакомых.

Стоимость предстоящих машине процедур хотят знать 69% опрошенных, но 66% не понимают ценовую политику и в отношении работы сервисменов, и в плане комплектующих. Навязывания услуг опасаются 63%, и, наконец, 37% боятся переплатить или стать жертвой обмана.

Исторически менталитет автолюбителей в нашей стране склонен к гаражному обслуживанию, отметили эксперты.

