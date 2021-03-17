Три новых придирки ГИБДД к техническому состоянию машины

Любой автомобилист знает: сотрудник ДПС поставлен на асфальт не для того, чтобы обеспечить безопасность на дороге, а чтобы оштрафовать водителя или, при удачном стечении обстоятельств, вымучить взятку. В прошлые годы нередко приходилось читать в соцсетях и выслушивать от знакомых рассказы о «беспределе» ГИБДД с применением самых грязных полицейских приемов, вплоть до подбрасывания в машину законопослушному водителю наркотиков и патронов.

Сейчас, видимо с ростом общего уровня юридической грамотности сотрудников дорожной полиции, они отыскали гораздо менее опасную для себя, но отнюдь не менее прибыльную методику «вытрясания» шальных денег из автомобилистов. Все возможности для этого им дает сфера технического состояния машины.

А именно — нестыковки в существующих регламентах и технических требованиях, пользуясь которыми можно поставить перед выбором между взяткой или эвакуацией на штрафстоянку большинство владельцев. О некоторых из них слушайте в новом эпизоде подкаста портала «АвтоВзгляд».