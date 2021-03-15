В Россию привезли «пятизвездочный» Audi Q5

А теперь — об отличиях. Рестайлинг принес «ку-пятому» измененные «лицо» и «корму», притом более «пухлые» бамперы увеличили длину машины на 19 мм (до 4682). За доплату предложена матричная оптика, а также задние фонари на органических светодиодах OLED. Считается, что последние светят очень ярко, а вдобавок позволяют менять «рисунок».

В салоне прописалась медиасистема MMI свежего поколения, которую выдает тачскрин размерностью 10,1 дюйма. Так как командовать «мультимедийкой» отныне можно голосом, с центрального тоннеля исчез блок управления, а вместо него интерьерщики пристроили удобное отделение для мелких вещей.

И еще одна новость от Audi. В российском офисе бренда празднуют успех: их электрический кроссовер e-tron уверенно обошел по продажам главного конкурента — Jaguar E-Pace. Чтобы закрепить доминирующее положение, теперь решено предложить рынку купеобразный вариант этой модели.