5 советов, как защитить себя от обмана в автосервисе

Хорошо, когда у автовладельца есть «свой» мастер, к которому он обращается из раза в раз. Но, как правило, такой специалист находится не сразу. На его поиски уходят годы — кажется, проще отыскать пресловутую иголку в стоге сена, чем квалифицированного и порядочного автослесаря в бесчисленных мастерских. И как же быть тем, кто пока еще не встретил «того самого»? Как свести к минимуму риск быть обманутым на незнакомой СТО?

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Вот уже несколько дней вас беспокоит стук в районе передней подвески. Надо бы отдать автомобиль на диагностику, но возвращаться в сервис, где вам в прошлый раз приводили в чувства коробку, не хочется — ободрали как липку. Ту СТО, что была перед ней, вообще без слез не вспомнишь: с обычным ТО механик-новичок возился несколько дней. А существуют ли вообще мастерские, где клиентам не создают проблемы? И где их искать?