5 советов, как защитить себя от обмана в автосервисе

Хорошо, когда у автовладельца есть «свой» мастер, к которому он обращается из раза в раз. Но, как правило, такой специалист находится не сразу. На его поиски уходят годы — кажется, проще отыскать пресловутую иголку в стоге сена, чем квалифицированного и порядочного автослесаря в бесчисленных мастерских. И как же быть тем, кто пока еще не встретил «того самого»? Как свести к минимуму риск быть обманутым на незнакомой СТО?
НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Вот уже несколько дней вас беспокоит стук в районе передней подвески. Надо бы отдать автомобиль на диагностику, но возвращаться в сервис, где вам в прошлый раз приводили в чувства коробку, не хочется — ободрали как липку. Ту СТО, что была перед ней, вообще без слез не вспомнишь: с обычным ТО механик-новичок возился несколько дней. А существуют ли вообще мастерские, где клиентам не создают проблемы? И где их искать?
Вместо того, чтобы, вернувшись с работы домой, «залипнуть» в YouTube, прогуляйтесь по автомобильным форумам. Выясните, где обслуживаются ваши «соседи», катающиеся на машине той же модели или марки. И не поленитесь прочитать длинную «простынь» отзывов о приглянувшемся сервисе. Понятно, что он мог понравиться далеко не всем, но если на негативные оценки приходится больше половины, это повод крепко задуматься.
К слову, портал «АвтоВзгляд» совсем недавно опубликовал материал, где собрал рекомендации по выбору надежных автосервисов. Прочитать его можно, пройдя по этой ссылке.
ПОД ЗАПИСЬ
Казалось бы, все знают, что без вещественных доказательств и бумаг, подтверждающих те или иные договоренности, в нашей стране справедливости не добиться. Так нет же: многие автовладельцы до сих пор не придают значения корректному заполнению документов в сервисе — актов приема-передачи автомобиля, заказ-наряда. Что бы вам там ни говорил консультант, в ваших же интересах убедиться в том, что все данные соответствуют действительности.
Приведем конкретный пример. Вы отдали машину на ремонт, скажем, той же подвески, а вам заодно помыли радиаторы за грабительские пять норма/часов. Мастер, терпеливо выслушав поток нелицеприятных слов, пожал плечами, мол, а чего вы ругаетесь — вы поставили свою подпись в заказ-наряде, где соответствующая строчка есть. А в самом деле, чего вы ругаетесь? Кто виноват в том, что вы не стали читать «никому не нужную» бумажку?
С УМНЫМ ВИДОМ
Профессиональный мастер автосервиса — человек, отлично разбирающийся не только в машинах, но и в психологии. Настоящий специалист в считанные минуты, задав всего пару вопросов, безошибочно определит, что за клиент стоит перед ним: можно ли на нем «разгуляться» или, от греха подальше, лучше не связываться. И ваша задача — приложить максимум усилий, чтобы в его голове попасть во вторую группу.
Как это сделать тем, кто насколько далек от автомобилей, что способен самостоятельно разве что долить «омывайку»? Во-первых, забудьте такие фразы, как «да я все равно ничего не понимаю» и «делайте, как считаете нужным». Во-вторых, попросите подробно описать процедуру, а также уточните, можно ли присутствовать в ремзоне во время ремонта и получить замененные запчасти. Альтернативный вариант — возьмите с собой друга, который «с тачками с детства».
Водителям женского пола, более подверженным риску быть «обутыми» в автосервисе, следует, помимо прочего, намекнуть консультанту, что процесс удаленно контролирует человек понимающий — муж, брат, сват. Поскольку мастер не знает наверняка, кто же там «прячется» за спиной хрупкой автомобилистки, скорее всего, рисковать не станет. Вдруг на следующий день после выдачи машины на пороге появится отбитый «бейсболист»…
ТУТ ПОСТОЮ
К слову, о личном присутствии. Не стоит пренебрегать возможностью понаблюдать за процессом ремонта автомобиля своими глазами. Понимаете вы, что делает мастер, или не понимаете — без разницы. Мало кто из механиков решится мухлевать прямо перед клиентом. Особенно, если этот клиент не «серфит» от скуки в социальных сетях, а реально контролирует каждое действие. Только, чур, не мешать: не докучать вопросами и тем более не давать «умных» советов под руку.
А если не пускают? Да, бывает и такое, что мастер преграждает путь в ремзону, ссылаясь на внутренние распорядки. Здесь важно помнить, что подобные запреты противозаконны. Пожалуйста, Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290, глава IV, пункт 31.
«Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии». Ставим необходимые подписи, надеваем каску и вперед.
ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Поскольку наиболее распространенные схемы мошенничества в автосервисах связаны с запасными частями, этому вопросу следует уделить особое внимание. Опасаетесь, что вместо обещанного «оригинала» поставят китайский аналог? Привезите то, что нужно, с собой. И, повторимся, не забудьте попросить, чтобы все замененные детали и расходники положили по итогу в багажник. С соответствующей отметкой в заказ-наряде, разумеется.
«Ну, хорошо, запчасти я привезу, а где гарантия того, что мастер не утащит их к себе в гараж, втюхав мне дешевые реплики?» — быть может, спросите вы. Что же, возвращаемся к совету номер четыре. Если вы напроситесь в ремзону, то лично проконтролируете судьбу своих покупок.