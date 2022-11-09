Самые популярные грузовые автомобили в России

Согласно статистике продаж в сегменте коммерческой техники в период с января по октябрь 2022 года, самыми востребованными в России грузовиками по-прежнему остаются автомобили отечественного КамАЗа. К примеру, на его долю пришлось 46,7% предложения на «Авито Авто» и 28,7% — спроса.

Как уже было сказано, заметно укрепились китайцы. Так, на той же интернет-платформе доля Shacman (Shaanxi) в структуре предложения новых грузовиков выросла до 11,4% против 5,5% в 2021 году, а в структуре спроса — поднялась с 8% до 24,2%. Еще одна китайская марка Howo продемонстрировала рост: 5,7% предложения и 6,5% спроса, а это чуть-чуть меньше, чем у нашего ГАЗа с показателями 9,2% и 9,3%.

Автопогрузчики же целиком и полностью достались ребятам из КНР. В пятерку самых популярных марок вошли Lonking, XCMG, SDLG LinGong, LiuGong и JAC. В строительной технике вновь отметился Shacman, а вместе с ним и XCMG. Что ж, Китай рулит!