Как ГИБДД превращает водителей в преступников за личные вещи в багажнике авто

Больше всего страдают от подобных подозрений нечистых на руку гаишников наемные работяги, которые перевозят на своих старых легковушках дорогостоящие инструменты.

Действительно, пункт 2.1.1 ПДД обязывает водителя в установленных случаях предъявлять по требованию сотрудников полиции документы на перевозимый груз, свидетельствующие, что он не украден и перемещается легально. Но вся беда в том, что груз тоже может быть личным имуществом, а в этом случае никаких бумаг от гражданина закон не требует. Кому придет в голову возить собой документы, например, на свой смартфон, ноутбук или пылесос, если эти вещи находятся в машине.

При осмотре транспортного средства сотрудник ГИБДД не имеет права прикасаться руками ни к самому автомобилю, ни к находящимся внутри вещам.

Груз — это товар, находящийся в перевозке, принимаемый для перевозки, либо так называемый объект перевозки (топливо, сырье, предметы, изделия), принятый транспортировщиком в установленном порядке.