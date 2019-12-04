Как ГИБДД превращает водителей в преступников за личные вещи в багажнике авто

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Теоретически любая вещь, обнаруженная в частном автомобиле, принадлежащим физическому лицу, может быть краденой. Ведь человеку ничего не стоит своровать, например, чужую куртку в ресторане или носки в бане, а потом их надеть, сесть за руль и поехать. Но в реальности у правоохранителей должны быть веские основания, чтобы тот или иной предмет, представляющий определенную материальную ценность, считался краденным.

Больше всего страдают от подобных подозрений нечистых на руку гаишников наемные работяги, которые перевозят на своих старых легковушках дорогостоящие инструменты.

Действительно, пункт 2.1.1 ПДД обязывает водителя в установленных случаях предъявлять по требованию сотрудников полиции документы на перевозимый груз, свидетельствующие, что он не украден и перемещается легально. Но вся беда в том, что груз тоже может быть личным имуществом, а в этом случае никаких бумаг от гражданина закон не требует. Кому придет в голову возить собой документы, например, на свой смартфон, ноутбук или пылесос, если эти вещи находятся в машине.

При осмотре транспортного средства сотрудник ГИБДД не имеет права прикасаться руками ни к самому автомобилю, ни к находящимся внутри вещам.

Груз — это товар, находящийся в перевозке, принимаемый для перевозки, либо так называемый объект перевозки (топливо, сырье, предметы, изделия), принятый транспортировщиком в установленном порядке.

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Конечно, товаром может быть любая вещь, которую можно продать или обменять. Но должен ли водитель доказывать сотруднику ГИБДД, что пылесос в багажнике не предназначен ни для того, ни для другого? А следовательно и документы на него отсутствуют.

При досмотре транспортного средства инспектор ДПС обязан составить протокол, привлечь к процессу двух понятых, либо обеспечить видеосъемку происходящего.

Согласно устновленной законом презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП), бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Поэтому в указанном случае эта забота ложится на стража порядка, который должен убедить, что пылесос является «перевозимым товаром», а не личным имуществом.

Увы, но это только в теории. На самом деле принцип презумпции невиновности у нас представителями власти упорно игнорируется, и в реальности гражданин, остановленный полицией и подозреваемый в правонарушении, почти всегда вынужден защищаться.

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С другой стороны, пылесос действительно может быть краденным, как и любой другой ценный предмет, выдаваемый водителем за личную вещь. А поскольку в обязанности полиции входит выявление правонарушений, то сотрудники ДПС имеют полное право проверить каждый предмет, найденный в машине, не фигурирует ли он в качестве краденого имущества в служебных ориентировках. Именно этот документ и дает полиции главные основания в подобных подозрениях.

Наказание за кражу согласно ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от двух до десяти лет.

Но не следует также забывать, что у инспектора должны быть еще и основания для досмотра транспортного средства. В любом случае, чем дороже материальные ценности, обнаруженные в машине, и чем их больше, тем сильнее будут подозрения полицейских на счет их происхождения.

Именно поэтому стражи порядка наверняка потребуют с частного водителя, управляющего личным транспортом, документы не только на обнаруженный опасный груз, но и на любой дорогостоящий упакованный товар, особенно, если его много. А кроме того, полиция на сто процентов заинтересуется происхождением такой поклажи, как, например, свежеубитая дичь, рыбный улов в большом объеме, новогодняя елка и даже дрова.

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5 декабря 2019
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