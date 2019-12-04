Как ГИБДД превращает водителей в преступников за личные вещи в багажнике авто

Больше всего страдают от подобных подозрений нечистых на руку гаишников наемные работяги, которые перевозят на своих старых легковушках дорогостоящие инструменты.
Действительно, пункт 2.1.1 ПДД обязывает водителя в установленных случаях предъявлять по требованию сотрудников полиции документы на перевозимый груз, свидетельствующие, что он не украден и перемещается легально. Но вся беда в том, что груз тоже может быть личным имуществом, а в этом случае никаких бумаг от гражданина закон не требует. Кому придет в голову возить собой документы, например, на свой смартфон, ноутбук или пылесос, если эти вещи находятся в машине.
При осмотре транспортного средства сотрудник ГИБДД не имеет права прикасаться руками ни к самому автомобилю, ни к находящимся внутри вещам.
Груз — это товар, находящийся в перевозке, принимаемый для перевозки, либо так называемый объект перевозки (топливо, сырье, предметы, изделия), принятый транспортировщиком в установленном порядке.
Конечно, товаром может быть любая вещь, которую можно продать или обменять. Но должен ли водитель доказывать сотруднику ГИБДД, что пылесос в багажнике не предназначен ни для того, ни для другого? А следовательно и документы на него отсутствуют.
При досмотре транспортного средства инспектор ДПС обязан составить протокол, привлечь к процессу двух понятых, либо обеспечить видеосъемку происходящего.
Согласно устновленной законом презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП), бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Поэтому в указанном случае эта забота ложится на стража порядка, который должен убедить, что пылесос является «перевозимым товаром», а не личным имуществом.
Увы, но это только в теории. На самом деле принцип презумпции невиновности у нас представителями власти упорно игнорируется, и в реальности гражданин, остановленный полицией и подозреваемый в правонарушении, почти всегда вынужден защищаться.
С другой стороны, пылесос действительно может быть краденным, как и любой другой ценный предмет, выдаваемый водителем за личную вещь. А поскольку в обязанности полиции входит выявление правонарушений, то сотрудники ДПС имеют полное право проверить каждый предмет, найденный в машине, не фигурирует ли он в качестве краденого имущества в служебных ориентировках. Именно этот документ и дает полиции главные основания в подобных подозрениях.
Наказание за кражу согласно ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от двух до десяти лет.
Но не следует также забывать, что у инспектора должны быть еще и основания для досмотра транспортного средства. В любом случае, чем дороже материальные ценности, обнаруженные в машине, и чем их больше, тем сильнее будут подозрения полицейских на счет их происхождения.
Именно поэтому стражи порядка наверняка потребуют с частного водителя, управляющего личным транспортом, документы не только на обнаруженный опасный груз, но и на любой дорогостоящий упакованный товар, особенно, если его много. А кроме того, полиция на сто процентов заинтересуется происхождением такой поклажи, как, например, свежеубитая дичь, рыбный улов в большом объеме, новогодняя елка и даже дрова.