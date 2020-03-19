Какой салонный фильтр выбрать, чтобы не подхватить коронавирус в собственном авто

Салонных фильтров на прилавках автомагазинов полны-полно. От брендов буквально рябит в глазах. Да и разброс цен просто огромный. От дешевого — за 200 рублей — до дорогого за пару тысяч. Чем они отличаются и что выбрать? Давайте разбираться.
ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ
Самый дешевый фильтр может вообще оказаться подделкой. Максимум, что он сможет задержать, так это крупные частицы пыли. Скажем сразу: толку от такого фильтра — ноль. Дело в том, что мелкие пылинки он не удерживает и они летят в салон. Что уже говорить о вирусах, аллергенах и даже саже из едкого выхлопа грузовика. Всем этим дышит водитель. Понятно, что здоровья человеку не добавляется.
УГОЛЬНЫЙ
Есть и более дорогие угольные фильтры. В них фильтрующий элемент состоит из слоев волокна и формованного угля. А уголь — отличный абсорбент. Такие фильтры могут задерживать мельчайшие частицы размером до 1 микрона. А это опасные для здоровья человека окиси азота и серы, бензольные и фенольные вещества. Но пыльцу растений и вирусы угольный фильтр все же пропускает.
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Наконец, самые дорогие фильтры на сегодня — так называемые гипоаллергенные. В состав их фильтрующих элементов входят так называемые полифенолы, которые улавливают такие сильнейшие аллергены как, скажем, пыльцу березы или полыни. А еще он может защитить даже от вирусов.
Проходя через такой фильтр, воздух в салон машины поступает максимально очищенным, поэтому его мы считаем самым эффективным, хоть и в магазине за него придется раскошелиться. Однако отдав 2000 рублей или чуть больше, имейте ввиду, что вы вкладываете деньги в свое здоровье, то есть самое дорогое, что есть у человека. А покупка лекарств, или 14-дневный карантин, обойдутся гораздо дороже.