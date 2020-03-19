Какой салонный фильтр выбрать, чтобы не подхватить коронавирус в собственном авто

УГОЛЬНЫЙ

Есть и более дорогие угольные фильтры. В них фильтрующий элемент состоит из слоев волокна и формованного угля. А уголь — отличный абсорбент. Такие фильтры могут задерживать мельчайшие частицы размером до 1 микрона. А это опасные для здоровья человека окиси азота и серы, бензольные и фенольные вещества. Но пыльцу растений и вирусы угольный фильтр все же пропускает.

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

Наконец, самые дорогие фильтры на сегодня — так называемые гипоаллергенные. В состав их фильтрующих элементов входят так называемые полифенолы, которые улавливают такие сильнейшие аллергены как, скажем, пыльцу березы или полыни. А еще он может защитить даже от вирусов.

Проходя через такой фильтр, воздух в салон машины поступает максимально очищенным, поэтому его мы считаем самым эффективным, хоть и в магазине за него придется раскошелиться. Однако отдав 2000 рублей или чуть больше, имейте ввиду, что вы вкладываете деньги в свое здоровье, то есть самое дорогое, что есть у человека. А покупка лекарств, или 14-дневный карантин, обойдутся гораздо дороже.