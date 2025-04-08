Автоэксперт предупредил о сложностях ухода за матовым покрытием кузова авто

Многие думают, что матовое покрытие кузова не только практичнее по сравнению с глянцевым, но и проще в плане «обслуживания». Однако на самом деле это не так. А какие именно сложности ожидают тех, кто приобретает «матовые» машины или перекрашивает имеющиеся, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит отметил, что матовый окрас кузова «с завода» сегодня предлагают не только премиальные автобренды (в том числе Mercedes-Benz и BMW), но и вполне себе массовые китайские: например, Geely — для флагманского кроссовера Monjaro. К тому же таких машин довольно много на вторичке. Да и услугу по перекрашиванию авто предлагают многие.

— Основное отличие матового окраса от классического глянцевого заключается в особенностях самого лака. Матовые поверхности имеют специальную структуру, благодаря которой свет рассеивается равномерно, создавая эффект мягкости и приглушенности цвета. Это выглядит невероятно стильно, однако именно такая структура делает матовую краску менее устойчивой к повреждениям, — говорит эксперт.

И объясняет, что матовые покрытия не поддаются полировке — процедура может нарушить равномерность структуры, и тогда на кузове появятся блестящие пятна. То есть чтобы убрать царапину или потертость, деталь придется полностью перекрашивать. Второй момент — матовый окрас столь же чувствителен к внешнему воздействию, как и глянцевый: в российских условиях эксплуатации быстро теряет презентабельный вид. Кроме того, авто с таким покрытием нужно чаще мыть, выбирая при этом специальные средства, губки и тряпки.

— Для того чтобы сохранить автомобиль с таким покрытием, рекомендую защитить кузов виниловой или полиуретановой пленкой. Это поможет избежать повреждений и сохранить внешний вид автомобиля, а заодно и сэкономить значительную сумму на дорогостоящую окраску. Пленка создаст дополнительный барьер между краской и окружающей средой, предотвращая появление мелких царапин и следов от химии, — подытожил эксперт.