Пять главных достижений АВТОВАЗа в 2018 году

Да, волжане укрепили свои позиции на рынке, и не сломались под натиском корейских Hyundai и KIA. Кроме того, LADA увеличила поставки на экспорт, показала стабильную операционную маржу и вышла в плюс! Разумеется, не в последнюю очередь благодаря в кои то веки правильному позиционированию и выводу целой россыпи новинок.

ПРОРЫВ ГОДА

Такого российский рынок еще не видовал — LADA Vesta Cross в кузове «седан» стал первой в сегменте легковушкой с завидными внедорожными повадками. Перенастроенные подвески, улучшенная управляемость и увеличенный до 203 мм клиренс просто обязаны сделать этот автомобиль бестселлером. Если, конечно, не очередная находка от корейцев, мгновенно реагирующих на конкурентную среду. Впрочем, время покажет.