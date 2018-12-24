Пять главных достижений АВТОВАЗа в 2018 году

Мало уже кто верил, что погрязший в долгах, как шелках АВТОВАЗ когда-нибудь выйдет в прибыль. А между тем, это далеко не единственное, чем похвастал Волжский автозавод по итогам 2018 года. Похоже, скоро мы увидим LADA, которая сможет шокировать не только россиян.
Да, волжане укрепили свои позиции на рынке, и не сломались под натиском корейских Hyundai и KIA. Кроме того, LADA увеличила поставки на экспорт, показала стабильную операционную маржу и вышла в плюс! Разумеется, не в последнюю очередь благодаря в кои то веки правильному позиционированию и выводу целой россыпи новинок.
ПРОРЫВ ГОДА
Такого российский рынок еще не видовал — LADA Vesta Cross в кузове «седан» стал первой в сегменте легковушкой с завидными внедорожными повадками. Перенастроенные подвески, улучшенная управляемость и увеличенный до 203 мм клиренс просто обязаны сделать этот автомобиль бестселлером. Если, конечно, не очередная находка от корейцев, мгновенно реагирующих на конкурентную среду. Впрочем, время покажет.
ХИТРЫЙ ХОД
Лето ознаменовало появление новой линейки под брендом Granta, которая не только претерпела значительный «улучшайзинг», но еще и расширилась за счет пары новых модификаций. Теперь наряду с лифтбэком и седаном «Гранту» можно заказать в кузовах «универсал» и «хетчбэк», доставшиеся модели от канувшей в Лету LADA Kalina. Благодаря хитро выдуманному объединению-трансформации двух моделей в одну, тольяттинцы неплохо повысят продажи Granta.
КРОССОВЕР ИЗ КРОССОВЕРА
А как вам идея сделать из недокроссовера перехетчбэк? Да-да, именно так поступил АВТОВАЗ, выкатив и без того приподнятую версию LADA XRAY, получившую приставку Cross. Увеличенный дорожный просвет, защитный пластиковый обвес, новые опции и система, позволяющая выбирать несколько режимов движения авто в зависимости от условий эксплуатации — вот козыри, отличающие кросс-вариант «Иксрея» от обычного. Волжане уверены, что такой XRAY займет 50% продаж модели. Что ж, будем посмотреть.
Концептуальный внедорожник LADA 4х4 VISION, представленный на Московском автосалоне-2018, стал предтечей будущей «Нивы». Новое поколение модели ожидается не раньше 2022 года, однако уже сейчас становится понятно, в каком направлении с точки зрения дизайна идет отечественный бренд. Безусловно, бывшему художнику Mercedes-Benz и Volvo Стиву Маттину стоит сказать спасибо.
БУДУЩЕЕ УЖЕ ВЧЕРА
В 2018 году АВТОВАЗ выработал глобальную стратегию продвижения бренда LADA, а также создал новый слоган и обнародовал планы по выпуску будущих моделей. Могли ли мы еще недавно поверить в то, что русская «Лада» намерена производить по одной новинке в год? Однако это вполне себе официальные данные: Волжский автозавод планирует выкатить до 2026 года восемь совершенно новых моделей и провести не меньше девяти обновлений. Итого — целых 17 свежих автомобилей! Насколько громким является это заявление, проверим через пару лет.