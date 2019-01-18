УАЗ «Патриот» получил обновленный список опций

Если сейчас УАЗ «Патриот» продается в четырех фиксированных комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум», то со следующего месяца при покупке двух начальных версий для заказа будет доступно дополнительное оборудование. Например, можно рассчитывать на противотуманные фары, которые в настоящий момент предлагаются только в комплектациях «Престиж» и «Максимум».

У внедорожников в стартовой версии «Классик» в списке платного оснащения появятся дополнительный отопитель салона и мультимедийная система с сенсорным монитором и навигацией.

«Патриоты» в исполнении «Оптимум» можно будет приобрести с пакетом «Климат», куда входит климат-контроль и атермальные стекла. Если сейчас передние и задние датчики парковки с камерой заднего вида присутствуют только в комплектации «Максимум», то с февраля эти опции появятся в составе «Пакета безопасной парковки» для внедорожников в менее дорогом исполнении «Престиж».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», накануне Ульяновский автозавод вывел в продажу обновленный УАЗ «Патриот» с новым мотором ZMZ Pro.