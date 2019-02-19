Когда в продаже появится пикап Hyundai Santa Cruz

Компания Hyundai презентовала концептуальный среднеразмерный пикап Santa Cruz на выставке в Детройте в 2015 году, где американцы его приняли на «ура».

Дебют серийной версии корейцы планировали на 2018-ый, а продажи — уже на следующий год. Однако в связи с затянувшейся разработкой дизайна, корейцы в сроки не уложились.

Кроме того, на процесс реализации проекта Santa Cruz также повлияло сокращение спроса марки в США и отставка главы американского представительства Дэйва Зуховского в конце 2016 года.

Однако накануне руководитель головного дизайн-бюро Hyundai в Корее Санг Юп Ли объявил, что разработка внешнего облика серийного пикапа уже завершена в полном объеме. По его словам, автомобиль получил уникальный дизайн и ярко выраженный индивидуальный характер.