Китайские автобренды уходят из России, а Госдума вводит новые штрафы ГИБДД: итоги недели

Sollers презентовал новый пикап ST8, калужане перезапустили бывший завод Volkswagen, Haval анонсировал внедорожник H9 второго поколения, дилеры спрогнозировали резкое сокращение числа китайских марок в России, а Госдума поддержала два законопроекта с новыми штрафами для водителей. Эти и другие события уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Но для начала — новость про LADA. Полгода назад тольяттинцы объявили, что в 2024-м линейку Niva пополнит «заряженный» внедорожник Niva Sport. Теперь же стали известны более точные сроки запуска новинки и ее ориентировочная цена. Так, автомобиль поступит в продажу в декабре, а предложат его по цене от 2 до 2,5 млн. рублей.

Готовится к запуску новой модели и другой российский автопроизводитель — «Соллерс». На этой неделе на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге ульяновцы презентовали свой второй пикап — грузовичок ST8, чуть видоизменный JAC T6. На выбор покупателя предложат две модификации: с бензиновым мотором на 177 сил и «дизелем» — на 139. Коробка передач и в том, и в другом случае будет механическая, шестиступенчатая. А привод — полный, с «понижайкой».

Помимо прочего, на этой неделе стало известно сразу о трех перезапусках замороженных российских автозаводов. Во-первых, к работе вернулось калужское предприятие, где раньше выпускали «Фольксвагены» и «Шкоды. Во-вторых, представители «Соллерса» пообещали «разморозить» до конца этого года бывшую производственную площадку «Исузу» в Ульяновске. В-третьих, к жизни должен вернуться бывший завод GM в петербургских Шушарах.

А что там на авторынке? Компания Haval объявила о скором старте российских продаж внедорожника H9 второго поколения. А Changan, как стало известно от инсайдеров, готовит к запуску новую версию флагманского кроссовера CS95, разработанную специально для нашей страны.

Кстати, о китайцах. Во вторник в Москве состоялась пресс-конференция ассоциации «Российские автомобильные дилеры». И там, помимо прочего, обсуждались перспективы «поднебесных» автобрендов, которых, по прогнозу президента РОАД Алексея Подщеколдина, скоро станет намного... меньше. Он предполагает, что через 2 года в нашей стране останутся только самые сильные марки из КНР — те, что сейчас формируют топ-10.

И напоследок — немножко социалочки. На этой неделе Госдума приняла в первом чтении сразу два законопроекта, направленных на борьбу с нарушителями дорожного порядка. Один ужесточает наказания для пользователей электросамокатов и прочих СИМ, а второй — для хитрых автомобилистов, которые скрывают госномера своих машин с помощью спецустройств...

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.