Аналитики подсчитали число легковых автомобилей в России

По данным исследования «Автостат Инфо», на начало второго полугодия доля машин российских марок составляет 32%. За последние шесть месяцев их количество снизилось на 0,3% до 14 406 988 автомобилей. Доля иномарок, напротив, выросла — на 2% до 30 199 421 единицы. И теперь достигает 68% от всего легкового автопарка в стране.
Самой массовой маркой предсказуемо является LADA, на которую приходится 12 251 192 зарегистрированные машины. А ее ВАЗ-2107 (1 219 953 единицы) — самая массовая модель АВТОВАЗа и самый распространенный автомобиль в России вообще.
Среди иностранных марок самой популярной является Toyota — по нашим дорогам «бегает» 3 845 545 машин этого японского бренда. Но вот среди моделей лидер отнюдь не из этого семейства — им является Kia Rio: на учете в ГАИ стоит 1 018 967 седанов и хетчбэков.