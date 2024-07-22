Аналитики подсчитали число легковых автомобилей в России

Парк легковых автомобилей в России вырос за последние полгода на 1,1%. Если по состоянию на 1 января в нашей стране числилось 44 099 620 машин, то к 1 июля их количество увеличилось до 44 606 409 единиц. Причем прирост, несмотря на появление сразу нескольких новых отечественных брендов, обеспечили иностранные марки.

По данным исследования «Автостат Инфо», на начало второго полугодия доля машин российских марок составляет 32%. За последние шесть месяцев их количество снизилось на 0,3% до 14 406 988 автомобилей. Доля иномарок, напротив, выросла — на 2% до 30 199 421 единицы. И теперь достигает 68% от всего легкового автопарка в стране.

Самой массовой маркой предсказуемо является LADA, на которую приходится 12 251 192 зарегистрированные машины. А ее ВАЗ-2107 (1 219 953 единицы) — самая массовая модель АВТОВАЗа и самый распространенный автомобиль в России вообще.

Среди иностранных марок самой популярной является Toyota — по нашим дорогам «бегает» 3 845 545 машин этого японского бренда. Но вот среди моделей лидер отнюдь не из этого семейства — им является Kia Rio: на учете в ГАИ стоит 1 018 967 седанов и хетчбэков.