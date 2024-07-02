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Какую иномарку с пробегом до 70 000 км можно купить за 700 000 рублей

«АвтоВзгляд» назвал наиболее дешевые из самых свежих иномарок на «вторичке»

Казалось бы, что можно купить сегодня за 700 000 рублей? Новая машина за такие деньги превратилась в несбыточную мечту, да и на вторичном рынке особо не разгуляешься. Если, конечно, вы не поклонник отечественного автопрома. Однако кто ищет, тот всегда найдет. Портал «АвтоВзгляд» отобрал среди иностранных «бэушек» экземпляры с относительно небольшими пробегами.

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Автор
Руслан Черный

Изображение Какую иномарку с пробегом до 70 000 км можно купить за 700 000 рублей

Без преувеличения хитом продаж на рынке подержанных иномарок является русско-японский Datsun, чья линейка представлена двумя моделями: седаном on-DO и хетчбэком mi-DO. Оба автомобиля некогда выпускались на мощностях АВТОВАЗа, фактически представляя собой «копипаст» тогдашних LADA Granta и Kalina, но с шильдиками легендарной японской марки.

Фото производителя.
Фото производителя.

К слову сказать, машины славятся своей неприхотливостью, а чинятся в любом гараже у дяди Ашота. И за 700 000 «деревянных» несложно отыскать машину с пробегом 50-70 тысяч километров. Как правило, владельцев авто 2016-2017 годов выпуска за это время сменилось не более двух.

По технике — проверенный опытом 87-сильный бензиновый мотор с рабочим объемом 1,6 литра, в дуэте с которым выступает либо пятискоростная вазовская «механика», либо четырехдиапазонный японский «автомат» Jatco.

Последний, правда, в означенном бюджете встречается гораздо реже. Видимо, владельцы пока не шибко горят желанием избавляться от своих рабочих «лошадок», да еще и с такими маленькими пробегами.

Для тех, кто хочет что-то более презентабельное, то милости просим — французский Peugeot 3008. Мало того, что это чистокровная иномарка родом из Европы, так еще и кроссовер. Вот только не такой уж молодой.

Фото netcarshow.com
Фото netcarshow.com

Впрочем, если вас не пугает модель первого поколения, выпущенная в 2011-2012 годах, то вместе с комфортабельным и эргономичным салоном, а также достойными ходовыми качествами получите 1,6-литровый бензиновый двигатель в тандеме с автоматической коробкой передач, распределяющей крутящий момент на передние колеса.

В комплекте с одометром, отражающим 60-70 тысяч километров, по умолчанию идут однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики дождя и освещения, а также базовые системы пассивной безопасности. Число владельцев по ПТС — максимум два.

А уж если по душе настоящий полноприводный «проходимец», то присмотреться стоит к первому выпуску корейского Hyundai Santa Fe начала «нулевых». Да, он уже в престарелом возрасте и не столь обаятелен внешне, но зато высок, просторен и бескомпромиссен.

Фото netcarshow.com
Фото netcarshow.com

К тому же, с пробегом около 70 тысяч км автомобиль не сулит серьезных проблем в ходе эксплуатации, как и не огорчит функциональными способностями. Тут вам и климатическая установка, и кожаный салон, и даже люк в крыше. Главное, как говорится, чтобы не протекал.

Что касается счастливых обладателей представленных на «вторичке» экземпляров, подпадающих под планку 700 000 рублей, то таковых преимущественно — два-три человека. В техническом плане — дизельный и бензиновый моторы объемом пару литров, совмещенные с автоматической трансмиссией на гидротрансформаторе.

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