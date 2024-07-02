Какую иномарку с пробегом до 70 000 км можно купить за 700 000 рублей

Казалось бы, что можно купить сегодня за 700 000 рублей? Новая машина за такие деньги превратилась в несбыточную мечту, да и на вторичном рынке особо не разгуляешься. Если, конечно, вы не поклонник отечественного автопрома. Однако кто ищет, тот всегда найдет. Портал «АвтоВзгляд» отобрал среди иностранных «бэушек» экземпляры с относительно небольшими пробегами.

Без преувеличения хитом продаж на рынке подержанных иномарок является русско-японский Datsun, чья линейка представлена двумя моделями: седаном on-DO и хетчбэком mi-DO. Оба автомобиля некогда выпускались на мощностях АВТОВАЗа, фактически представляя собой «копипаст» тогдашних LADA Granta и Kalina, но с шильдиками легендарной японской марки.

Фото производителя.

К слову сказать, машины славятся своей неприхотливостью, а чинятся в любом гараже у дяди Ашота. И за 700 000 «деревянных» несложно отыскать машину с пробегом 50-70 тысяч километров. Как правило, владельцев авто 2016-2017 годов выпуска за это время сменилось не более двух.

По технике — проверенный опытом 87-сильный бензиновый мотор с рабочим объемом 1,6 литра, в дуэте с которым выступает либо пятискоростная вазовская «механика», либо четырехдиапазонный японский «автомат» Jatco.

Последний, правда, в означенном бюджете встречается гораздо реже. Видимо, владельцы пока не шибко горят желанием избавляться от своих рабочих «лошадок», да еще и с такими маленькими пробегами.

Для тех, кто хочет что-то более презентабельное, то милости просим — французский Peugeot 3008. Мало того, что это чистокровная иномарка родом из Европы, так еще и кроссовер. Вот только не такой уж молодой.

Фото netcarshow.com

Впрочем, если вас не пугает модель первого поколения, выпущенная в 2011-2012 годах, то вместе с комфортабельным и эргономичным салоном, а также достойными ходовыми качествами получите 1,6-литровый бензиновый двигатель в тандеме с автоматической коробкой передач, распределяющей крутящий момент на передние колеса.

В комплекте с одометром, отражающим 60-70 тысяч километров, по умолчанию идут однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики дождя и освещения, а также базовые системы пассивной безопасности. Число владельцев по ПТС — максимум два.

А уж если по душе настоящий полноприводный «проходимец», то присмотреться стоит к первому выпуску корейского Hyundai Santa Fe начала «нулевых». Да, он уже в престарелом возрасте и не столь обаятелен внешне, но зато высок, просторен и бескомпромиссен.

Фото netcarshow.com

К тому же, с пробегом около 70 тысяч км автомобиль не сулит серьезных проблем в ходе эксплуатации, как и не огорчит функциональными способностями. Тут вам и климатическая установка, и кожаный салон, и даже люк в крыше. Главное, как говорится, чтобы не протекал.

Что касается счастливых обладателей представленных на «вторичке» экземпляров, подпадающих под планку 700 000 рублей, то таковых преимущественно — два-три человека. В техническом плане — дизельный и бензиновый моторы объемом пару литров, совмещенные с автоматической трансмиссией на гидротрансформаторе.