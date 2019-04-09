Как ГИБДД подделывает протоколы об отказе от медосвидетельствования

До Верховного суда дошло дело лишенного «прав» хабаровского автомобилиста, сюжет которого закрутился еще осенью 2016-го года. Тогда мировой суд судебного участка № 8 Индустриального района города лишил его водительского удостоверения на 1 год и 7 месяцев с выплатой 30-тысячного штрафа по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Решение хабаровская Фемида вынесла на основании протокола, составленного сотрудниками местной ДПС, где дата оформления была исправлена с 26 октября 2016 года на 18 декабря 2016 года, в графу «место составления протокола» вписано название другой улицы, а в графе «пройти освидетельствование» слово «согласен» переправлено на «отказался».

И не имелось никаких подтверждений, что это было сделано с ведома и согласия водителя, в отношении которого составлялась лишенческая бумага.