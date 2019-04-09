Как ГИБДД подделывает протоколы об отказе от медосвидетельствования

inelstal.ru
Российские полицейские настолько суровы, что с легкостью вносят любые исправления в протоколы — как им удобно. Местные суды подобные «мелкие помарки» принимают как должное и лишают водителей «прав» на основании подправленных задним числом бумаг.
Максим Строкер

До Верховного суда дошло дело лишенного «прав» хабаровского автомобилиста, сюжет которого закрутился еще осенью 2016-го года. Тогда мировой суд судебного участка № 8 Индустриального района города лишил его водительского удостоверения на 1 год и 7 месяцев с выплатой 30-тысячного штрафа по части 1 статьи 12.26 КоАП за отказ от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Решение хабаровская Фемида вынесла на основании протокола, составленного сотрудниками местной ДПС, где дата оформления была исправлена с 26 октября 2016 года на 18 декабря 2016 года, в графу «место составления протокола» вписано название другой улицы, а в графе «пройти освидетельствование» слово «согласен» переправлено на «отказался».

И не имелось никаких подтверждений, что это было сделано с ведома и согласия водителя, в отношении которого составлялась лишенческая бумага.

То есть, из нее следовало, что гражданин шофер не совершал правонарушения (не отказывался от медосвидетельствования), но потом из-за исправлений превратился в виноватого. На суде инспектор, составивший этот примечательный документ, озвучил версию, что водитель сначала согласился на прохождение медосвидетельствования, а потом отказался от него.

Ответ на вопрос: зачем, когда и кто потом в протоколе подменил еще дату с адресом, мирового судью вообще не заинтересовал. Любопытно, что Индустриальный районный суд Хабаровска отменил решение мирового и направил дело на новое рассмотрение.

Результатом повторного слушания стал опять тот же приговор — 1 год и 7 месяцев лишения с 30 000 рублей штрафа. Это решение тот же Индустриальный райосуд на этот раз утвердил! В итоге автомобилисту пришлось искать правды в Верховном суде РФ.

И только в высшей судебной инстанции страны вопиющий протокол, созданный «кистью» самородка из хабаровской ГИБДД, не вызвал понимания. Изучив материалы дела, ВС отменил решения нижестоящих судов, а производство по делу об «отказе» от медосвидетельствования прекратил в связи с недоказанностью.

Можно лишь порадоваться за водителя, которому повезло добиться правды, пересилив отлаженный карательный механизм лишения водителей «прав».

Эта машина уже давно и успешно «перемалывает» и правых, и виноватых. ГИБДД гонит поток «пьяных» протоколов, обеспечивая красивые цифры в отчетах о борьбе с пьянством на дорогах, а местные суды, стараясь не сильно вникать даже в самые вопиющие ляпы гаишников, штампуют стандартные решения о лишении «прав».

Спасибо «презумпции виновности», которая де-факто действует в отношении административных дел по 12-й («автомобильной») главе КоАП!

штрафы, лишение прав, медосвидетельствование, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
9 апреля 2019
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