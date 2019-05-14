Когда представят новый Skoda Rapid

В интервью зарубежному изданию ZigWheels директор по продажам и маркетингу Skoda India Зак Холлис рассказал, что новый Skoda Rapid стоит ожидать к концу 2021 года. Автомобиль построят на модульной платформе MQB A0. На этой же «тележке» обещают собрать и VW Polo свежей генерации, а также новейший компактный кроссовер немецкого бренда T-Sport.

Есть мнение, что полюбившийся россиянам «Рапид» не просто сменит поколение, а, возможно, будет выпускаться под новым именем, и речь идет уже о приемнике. Но достоверной информации пока нет. Да и ждать еще пару лет, а до того лифтбэк еще успеет один раз обновиться.

Стоит напомнить, что на данный момент отечественным потребителям представлен Rapid, переживший рестайлинг в 2017 году. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым мотором с двумя вариантами форсировки на 90 и 110 л. с., работающий в паре либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП. Кроме того, в арсенале «четырехдверки» есть 125-сильный движок, агрегатированный с семискоростной DSG. Ценник на модель стартует от 660 000 рублей.