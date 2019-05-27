Renault и FIAT Chrysler созрели для слияния

Согласно заявлению группы Renault, в понедельник 27 мая прошли переговоры между французским автопроизводителем и объединением FIAT Chrysler по поводу возможного объединения двух автогигантов в общую структуру на паритетных условиях.

Ранее в прессу уже просачивались данные о том, что Renault подумывает о том или ином виде партнерства с FCA. Обсуждалось создание совместных производств и разработка новых моделей на общих платформах.

Однако теперь речь идет уже о полноценном слиянии. В результате к альянсу Renault, Nissan, Mitsubishi, АВТОВАЗ в ближайшем будущем добавятся еще и FIAT, Chrysler, Jeep.