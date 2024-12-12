Рассекречены характеристики и цены нового Jetour X70 для России

Продажи китайского паркетника Jetour X70 должны стартовать в России в ближайшее время. Новинка оснащается 147-сильным 1,5-литровым турбомотором, который выдает 210 Нм тяги. Переключением передач заведует 6-диапазонный «робот». Для россиян предусмотрена единственная комплектация стоимостью от 2 649 000 рублей. Кузов может быть черным, белым или серебристым.

Подробностями о новом Jetour X70 для российского рынка поделился Журнал Авто.ру. Согласно информации издания, кроссовер тратит на разгон до «сотни» 13 секунд, а его максимальная скорость ограничивается отметкой 180 км/ч. По габаритам новинка близка к старшему брату X70 Plus (да, это разные автомобили), колесная база у них полностью идентична — она составляет 2720 мм.

Новинка получила LED-оптику, 18-дюймовые колеса и панорамную крышу. Для отделки салона использовали искусственную черную кожу, за микроклимат отвечает однозонный климат-контроль. В список оборудования для Jetour X70 также включены полдюжины подушек безопасности и парктроники, система камер кругового обзора. Диагональ экрана мультимедийной установки составляет 10,25 дюйма, у нее 8 динамиков. Электрорегулировками китайцы снабдили только кресло водителя. Имеется набор электронных ассистентов.

Напомним, что помимо семейства X70, в российский модельный ряд Jetour входят еще четыре автомобиля: кроссоверы Dashing, X50 Plus, X90 Plus и T2. В следующем году к ним присоединится компактный T1 — подробнее о нем портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.