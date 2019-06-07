АВТОВАЗ не готов к производству Vesta SW Sport

Первые снимки «сарая» LADA Vesta SW Sport, прикрытого камуфляжной пленкой, появились в Сети осенью прошлого года. И хотя официальные представители АВТОВАЗа тогда рассказали нам, что это фейк, «зажигалку» на фото выдавали спойлер над пятой дверью и легкосплавные колесные диски с характерным дизайном.

Позже универсал стал героем любительского видео, и даже был сертифицирован для продажи. Но, похоже, ждать «вагон» с шильдиком Sport в ближайшее время не стоит, несмотря на проводимые дорожные испытания.

— У нас много прототипов и концепткаров, но это не значит, что все они пойдут в серию. — поделились с «АвтоВзглядом» в пресс-службе завода. — На данный момент производство Vesta SW Sport не планируется.

Видимо, для второй «спортивной» «Весты» пока рановато. И седан-то — игрок молодой, и маркетологам еще до конца не понятен его рыночный потенциалю Стоит напомнить, что «горячая Весточка» сейчас представлена в единственной комплектации Luxe и приводится в движение 1,8-литровым мотором мощностью 145 л. с., выступающим вместе с пятиступенчатой «механикой».