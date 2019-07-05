АВТОВАЗ возобновил производство, но может остановить его вновь

Пресс-служба тольяттинского производителя сообщила, что поставки возобновляются без дополнительных условий. ООО «Завод Автокомпонент» продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки комплектующих. Взаимодействие и обсуждения с главным партнером будут продолжены в рабочем режиме

Ранее АВТОВАЗ предупредил, что в праве потребовать от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой конвейера, но конкретные суммы названы не были.

Со своей стороны Группа компаний «Автокомпонент» связала причину прекращения поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие. Их существующий уровень не позволяет покрывать расходы, связанные с производством запчастей и их поставкой на заводы АВТОВАЗа.

Переговоры на эту тему ведутся с осени прошлого года, так что, по словам представителей «Автокомпонента», сложившаяся ситуация совсем не стала неожиданностью. Независимые эксперты уверены, что по этой же причине АВТОВАЗ скоро снова может притормозить сборку своих машин.