Renault представила бюджетный семиместный компактвэн

В салоне вэна разместился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Есть парковочная камера, передние и боковые подушки безопасности. Кресла третьего ряда сделаны съемными. Такое решение было необходимо, поскольку в столь компактном автомобиле семь человек будут чувствовать себя стесненно.

Да и багажник скорее напоминает бардачек. Его объем — 84 литра. Зато если снять кресла, превратив Triber в пятиместный вэн, хозблок вырастет до 625 литров.

Под капотом машины спрятался литровый бензиновый моторчик мощностью 72 л. с. (96 Нм). Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции предлогается и пятиступенчатый автомат. Конечно же, тяги такого силового агрегата будет явно недостаточно, чтобы перевозить семь человек и багаж. Особенно в версии с автоматом. Вариант для тех, кто никто никуда не спешит. Более мощный наддувный мотор планируют показать в 2020 году.