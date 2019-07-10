Renault представила бюджетный семиместный компактвэн

Новинка построена на платформе CMF-A+. Длина вэна всего 3990 мм, и этому есть объяснение. В Индии для автомобилей, чья длина превышает четыре метра, действуют повышенные налоговые ставки, вот конструкторам и пришлось ужимать машину.
Ширина новинки — 1739 мм, высота — 1643 мм, колесная база — 2636 мм. Совсем неплохо для компакта, ведь именно от величины базы во многом зависит размер салона. Заявленный дорожный просвет — 182 мм. Это тоже отнюдь не мало. Во всяком случае побольше, чем у иных кроссоверов.
В салоне вэна разместился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Есть парковочная камера, передние и боковые подушки безопасности. Кресла третьего ряда сделаны съемными. Такое решение было необходимо, поскольку в столь компактном автомобиле семь человек будут чувствовать себя стесненно.
Да и багажник скорее напоминает бардачек. Его объем — 84 литра. Зато если снять кресла, превратив Triber в пятиместный вэн, хозблок вырастет до 625 литров.
Под капотом машины спрятался литровый бензиновый моторчик мощностью 72 л. с. (96 Нм). Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции предлогается и пятиступенчатый автомат. Конечно же, тяги такого силового агрегата будет явно недостаточно, чтобы перевозить семь человек и багаж. Особенно в версии с автоматом. Вариант для тех, кто никто никуда не спешит. Более мощный наддувный мотор планируют показать в 2020 году.