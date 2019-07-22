Новый Audi S8 едет в Россию

Возьмите все лучшее от нового Audi A8 и добавьте в этот коктейль огня, и вот он — один из быстрейших седанов представительского класса на планете.

Под капотом S8 притаился могучий V8, выдувающий 571 л. с. и с легкостью ускоряющий трехтонный пятиметровый снаряд до 250 км/ч. Скажем спасибо двойному наддуву и 800 Нм крутящего момента. Отдельной похвалы заслуживает шустрый восьмискоростной «автомат», распределяющий мощность на все четыре колеса.

Среди прочих «плюшек» — полноуправляемое шасси, активный задний «диф» и адаптивная подвеска с пневмоэлементами, умеющими приземлять и приподнимать каждое из колес по отдельности.

Под стать забористому характеру и внешний вид — двухстволка выхлопной системы, исполинские 21-дюймовые «катки», огненно-красные суппорты и «вздувшиеся» воздухозаборники.

Разумеется, карбон-керамика в тормозах и переработанный выпуск.

О ценах нашему брату объявят ближе к старту продаж.