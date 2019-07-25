В Калининграде построят еще один автозавод

Фото Автотор
«Автотор» к 2020 году готовит новую производственную площадку для сборки автомобилей. Мощности будущего предприятия рассчитаны на выпуск 50 000 легковых машин в год.
Иван Флягин

По предварительным данным, на конвейер нового завода, который займет площадь в 32 гектара, встанут автомобили основных партнеров «Автотора». Прежде всего, речь идет о BMW, а потом уже о Hyundai и KIA.

Причем появление еще одного предприятия не увеличит общий объем выпускаемых автомобилей. В Калининграде сохранятся прежние масштабы производства — 250 000 машин в год, а на новые линии будет поступать определенная часть уже выпускающихся машин по мере их модернизации.

Проектировать автозавод собирается немецкий концерн Durr, а к 2024 году планируется дополнительное строительство сварочного и окрасочного цехов.

авторынок, производители, автозаводы
26 июля 2019
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