В Калининграде построят еще один автозавод

По предварительным данным, на конвейер нового завода, который займет площадь в 32 гектара, встанут автомобили основных партнеров «Автотора». Прежде всего, речь идет о BMW, а потом уже о Hyundai и KIA.

Причем появление еще одного предприятия не увеличит общий объем выпускаемых автомобилей. В Калининграде сохранятся прежние масштабы производства — 250 000 машин в год, а на новые линии будет поступать определенная часть уже выпускающихся машин по мере их модернизации.

Проектировать автозавод собирается немецкий концерн Durr, а к 2024 году планируется дополнительное строительство сварочного и окрасочного цехов.