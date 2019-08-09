Новый седан Geely GE начали выпускать в Белоруссии специально для России

Модель уже показывали нашим покупателям. Дебют седана состоялся в прошлом году на международном автосалоне в Москве. Под капотом автомобиля работает знакомый по Emgrand GT наддувный мотор объёмом 1,8 л и мощностью 163 л. с. Скорее всего, эта модификация и поступит в продажу первой.

По некоторым данным, несколько экземпляров уже направлены в Россию для проведения сертификационных испытаний.

Вероятно, предложат и еще один силовой агрегат: 1,5-литровый наддувный мотор от Volvo XC40, спаренный с 7-ступенчатым «роботом». Говорят и о выпуске гибридов, но в Россию они, скорее всего, не попадут из-за банального отсутствия спроса на такие машины.