Новый Hyundai Tucson попался фотошпионам

Полуоткрытое корпроративное «лицо» с «двухэтажной» оптикой нового кроссовера напоминает черты Hyunda Santa Fe, Kona и свежего Venue. Это касается не только передних фар и противотуманок, но и характерного бампера.

А вот решетка радиатора у нового Hyundai Tucson совсем другая и, вероятно, это будет принципиально новое дизайнерское решение.

По предварительным данным, на американском рынке кроссовер Hyundai Tucson будет заряжен новым 2,5-литровым мотором Theta3 и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Не исключено, что этот силовой агрегат предложат в атмосферной версии и в варианте с турбонаддувом мощностью до 350 л. с.

А для европейского рынка новый Hyundai Tucson оснастят 1,6-литровым турбодвигателем T-GDI, атмосферным GDI того же объема, а также неизвестным пока дизельным мотором. Предусмотрена и гибридная вресия. Автомобиль поступит в продажу в следующем году.