Новый Hyundai Tucson попался фотошпионам

Фото thekoreancarblog.com
Корейский кроссовер Hyundai Tucson следующего поколения проходит испытания на дорогах общего пользования, где на днях его поймали европейские папарацци. Причем передняя часть тестового экземпляра, который удалось зафиксировать, оказалась замаскированной по минимуму.
Иван Флягин

Полуоткрытое корпроративное «лицо» с «двухэтажной» оптикой нового кроссовера напоминает черты Hyunda Santa Fe, Kona и свежего Venue. Это касается не только передних фар и противотуманок, но и характерного бампера.

А вот решетка радиатора у нового Hyundai Tucson совсем другая и, вероятно, это будет принципиально новое дизайнерское решение.

По предварительным данным, на американском рынке кроссовер Hyundai Tucson будет заряжен новым 2,5-литровым мотором Theta3 и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Не исключено, что этот силовой агрегат предложат в атмосферной версии и в варианте с турбонаддувом мощностью до 350 л. с.

А для европейского рынка новый Hyundai Tucson оснастят 1,6-литровым турбодвигателем T-GDI, атмосферным GDI того же объема, а также неизвестным пока дизельным мотором. Предусмотрена и гибридная вресия. Автомобиль поступит в продажу в следующем году.

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27 августа 2019
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