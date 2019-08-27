Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов

Стало известно об отсутствии у компании Volkswagen планов отказаться от использования дизельных моторов.

— Мы считаем, что дизели отлично подходят для определенного типа транспортных средств и очень хороши, благодаря своей экономичности, для дальних поездок. Мы уверены, что дизельные моторы будут востребованы и с вступлением в силу стандарта Евро-7, до соответствия которому мы их доведем, — цитирует издание Autocar главу немецкого автопроизводителя Юргена Стакманна.

Напомним, что в марте этого года г-н Стакманн рассказывал представителям СМИ о том, что концерн рассматривает возможность полного сворачивания дизельной моторной линейки в гамме продукции Volkswagen.