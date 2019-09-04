В России стартовали продажи нового грузовика «Садко Next»

Грузовик слегка обновился внешне, получил трехместную кабину с подрессоренным водительским сиденьем. Грузоподъемность автомобиля увеличилась с 2,5 тонны до 3 тонн, глубина преодолеваемого брода теперь составляет 1,2 м с воздухозаборником. А еще «Садко Next» отныне может буксировать прицеп полной массой до 2,56 тонны.

Автомоиль оснащен 4,4-литровым дизельным мотором ЯМЗ-534 с форсированной до 149 л. с. мощностью и 490 Нм крутящего момента.

В базовое оснащение входит подрессоренное водительское сиденье с регулировкой по весу, электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал. Опционально грузовик комплектуется вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой и шноркелем..

Пока автомобиль предлагается в единственной модификации с однорядной кабиной и стандартной колесной базой длиной 3770 мм. В 2020 году производитель намерен начать выпуск грузовиков с растянутой базой (4515 мм) и семиместной двухрядной кабиной.

«Садко Next» в бортовой версии обойдется в 2 195 000 рублей.