GM и SAIC выпустили конкурента LADA Largus

В основе универсала лежит грузовая платформа Hong Guang Plus. Вот поэтому в техническом плане новинка рынка проста и архаична. У Wuling Hong Guang Plus задний привод, рессоры, неразрезной задний мост, а под капотом — наддувный мотор объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. В паре с ним трудится пятиступенчатая «механика».

В базовой комплектации идут две подушки безопасности, кондиционер и тканевая обивка кресел, а в топовой уже есть «круиз» и климат-контроль. Негусто. И это при том, что внешне автомобиль выглядит довольно неплохо. Видимо, китайцы вспомнили, что покупатели «клюют» на большую машину за доступный ценник. Базовая цена — 70 000 юаней (около 633 000 рублей).

Габариты Wuling Hong Guang Plus следующие: длина — 4720 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1810 мм, колесная база — 2800 мм. Иными словами, универсал крупнее популярной в России LADA Largus. Но, Largus, судя по всему, удобнее. Поэтому не думаем, что если SAIC Motor захочет привести Wuling Hong Guang Plus к нам (пока компания в нашей стране не представлена), то в России за ним выстроится очередь. Наши люди, скорее, выберут понятный и более комфортный Largus. Время китайских «Ролексов» в России прошло.