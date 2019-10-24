Scania представила уникальный автобус

Линейка Scania Citywide отличается увеличенной вместимостью, улучшенной управляемостью и повышенным уровнем комфорта. Салон вмещает до 100 человек.

Автобус для города длиной 12 метров и низким полом имеет боковое расположение мотора, что позволяет оборудовать три дополнительных места за задней осью. Еще два места можно добавить в передней части салона благодаря увеличенной грузоподъемности передней оси.

– Чтобы эффективней бороться с глобальным потеплением и другими экологическими проблемами, необходимо сделать общественный транспорт широко востребованным, а для этого он должен быть максимально комфортабельным, — прокомментировала руководитель отдела автобусов Scania Анна Кармо э Сильва.

Расход топлива 7-литрового движка снижен на 5%. Тут есть и Start/Stop, и фирменная система Scania Opticruise, и круиз-контроль с функцией Active Prediction, и электрический охлаждающий вентилятор.