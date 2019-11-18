УАЗ прокомментировал слухи о новом турбомоторе для «Патриота»

В пресс-службе завода порталу «АвтоВзгляд» рассказали, что пока о подробных технических характеристиках нового мотора говорить преждевременно. Так что слухам, которые «бродят» по Сети, верить не стоит.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появились сведения о том, что наддувный мотор разрабатывают на базе ЗМЗ-406, он будет оснащен системой изменения фаз газораспределения, а отдача составит 170 л. с. Так же сообщалось, что под капотом «Патриота» может оказаться и турбодизель от Ford Transit объемом 2,2 л.

— Новый двигатель, который мы разрабатываем — 223-й двигатель с индексацией 002, турбированный, 180 лошадиных сил. Мы его планируем внедрить в следующем году, — сообщил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.

Скорее всего, новый агрегат получит модернизированный «Патриот», который в сети уже нарекли «Русским Прадо». Для внедорожника разрабатывают и новую раму. У нее будут более широкие лонжероны и деформируемый передний модуль. Автомобиль получит независимую пружинную подвеску спереди и зависимую пружинную — сзади.