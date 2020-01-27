Подушки безопасности Mercedes-Benz в России оказались небезопасными

Под сервисную акцию подпадают немногим больше 150 минивэнов, выпущенных в период с января по февраль 2019 года.

Как выяснилось, в упомянутых Mercedes-Benz V-Class есть риск отрыва пластиковой крышки, закрывающей «эйрбег». По информации Росстандарта, из-за этого «не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира». К тому же, обитатели салона в момент выброса злополучной крышки при ДТП могут получить травмы.

О необходимости устранить выявленный дефект автовладельцы получат соответствующее обращение. Впрочем, дожидаться официоза не обязательно — подпадающий под отзывную кампанию автомобиль можно узнать по VIN-коду на сайте Росстандарта.