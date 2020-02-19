Новый Hyundai i20 показался раньше времени

На фото видно, что передняя часть автомобиля имеет много общего с обновленным седаном Solaris, который показали буквально на днях. Что касается габаритов, то хетч чуть подрос: длина увеличилась на 5 мм, ширина на 30 мм, а колесная база выросла на 10 мм. В этом нет ничего удивительного, ведь новое поколение модели, по законам маркетинга, должно быть крупнее предыдущего.

В салоне так же стало заметно богаче. Появилась сенсорная панель диагональю целых 10,25 дюйма, а мультимедиа-система отныне поддерживает софт Apple CarPlay и Android Auto. Так же, в списке оснащения, беспроводная зарядка и аудиосистема Bose с 8 динамиками.

Машину оснастили и фирменным пакетом систем безопасности SmartSense. Он включает адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, а так же системы удержания в полосе и автоторможения.

Базовым мотором станет 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л. с. А дорогие версии получат наддувный литровый агрегат мощностью 120 л. с.