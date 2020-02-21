Volkswagen интригует тизером «заряженного» Golf GTI

Дело в том, что ранее в Сети появилось изображение передней части «Гольфа» с дизельным мотором. Напомним, хетчбек с двигателем на тяжелом топливе несет на кузове шильдик GTD, а бензиновый вариант — GTI. Судя по двум рисункам, внешние отличия у версий будут именно в шильдиках. И это странно, ведь обе машины станут имиджевыми, а, следовательно, различий должно быть больше.

Так или иначе, а все подробности о «горячих» новинках от Volkswagen мы узнаем 3 марта. В этот день пройдет традиционная «Ночь Volkswagen», которая предваряет открытие мотор-шоу в Женеве.

Пока же известно, что версия GTI получит 2-литровый мотор в 245 сил, а отдача дизельного агрегата у версии GTD будет 200 л. с.