Новый BMW M4 попал в объективы фотошпионов

Фотографии M4 без камуфляжа разместили на форуме Bimmer Post. Судя по изображениям, «эмка» выглядит скромнее, нежели ее обычный вариант. И это странно.

У автомобиля такая же форма решетки радиатора, но вот ее наполнение поменялось. Вместо трехмерной ячеистой структуры, M4 получила простые горизонтальные ламели, и без хромированной окантовки. Бампер тоже не выглядит эффектным, а вот на капоте появились крупные выштамповки.

Ожидается, что BMW M4 получит 3-литровый V6 с наддувом, мощностью 510 л. с. Мировая премьера модели должна пройти в сентябре.