Названа дата начала продаж в России нового китайского минивэна GAC GN8

Премьера минивэна из Китая пройдет уже 30 июня в онлайн формате. Российским покупателям предложат три комплектации — Luxe, Prestige и Premium. Какие опции входят в каждую из них, пока остается тайной. Видимо, все подробности представительство марки решило раскрыть в последний день июня.

Ожидается, что GN8 станут продавать исключительно в семиместном исполнении — с двумя раздельными креслами на втором ряду и трехместным диваном сзади.



Под капотом пятиметрового вэна установлен бензиновый 2-литровый 190-сильный наддувный мотор, известный нам про полноразмерному кроссоверу GS8. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Ну а привод у автомобиля будет только передним.



Что касается цен, то их объявят в день презентации, а продажи новинки китайцы намерены начать уже этим летом.