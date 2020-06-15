Названа дата начала продаж в России нового китайского минивэна GAC GN8

Фото из открытых источников
Китайская компания GAC, которая совсем недавно начала экспансию на российский рынок, объявила о скором появлении у дилеров семиместного минивэна GN8. Новинку станут предлагать в трех комплектациях.

Премьера минивэна из Китая пройдет уже 30 июня в онлайн формате. Российским покупателям предложат три комплектации — Luxe, Prestige и Premium. Какие опции входят в каждую из них, пока остается тайной. Видимо, все подробности представительство марки решило раскрыть в последний день июня.

Ожидается, что GN8 станут продавать исключительно в семиместном исполнении — с двумя раздельными креслами на втором ряду и трехместным диваном сзади.


Под капотом пятиметрового вэна установлен бензиновый 2-литровый 190-сильный наддувный мотор, известный нам про полноразмерному кроссоверу GS8. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Ну а привод у автомобиля будет только передним.


Что касается цен, то их объявят в день презентации, а продажи новинки китайцы намерены начать уже этим летом.

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15 июня 2020
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