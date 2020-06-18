В Белоруссии стартовало производство автомобилей Changan для России

Фото: Changan
В соседней Белоруссии стартовало производство автомобилей китайского бренда Changan. Сборка машин налажена под Минском. Не исключено, что теперь изделия родом из КНР по приезду в Россию окажутся дешевле.

Под крылом у Батьки образовался целый автокластер — Changan стал третьей маркой из Китая, чье производство налажено на мощностях местных заводов. Так, на «БелДжи» собирают автомобили Geely, а площадка «Юнисон» отныне штампует не только поделки системы Zotye, но и Changan.

Пока в Белоруссии пустила корни одна модель — старый новый кроссовер Changan CS35 Plus, который производится по полному циклу со сваркой и окраской кузова. В будущем «Юнисон» планирует расширить продуктовую гамму за счет других моделей китайского бренда, включая никому не нужные ни в Белоруссии, ни в России электромобили.

Кстати, когда-то предприятие уже занималось постройкой электрокаров Zotye, которые с грохотом провалились — их не очень-то хотели покупать даже на торгах по реализации неликвидной продукции. Впрочем, наши соседи не ищут легких путей. Как, собственно, и китайцы, выкатывающие на рынок откровенно провальные модели.

Напомним, что у наших дилеров кроссовер Changan CS35 Plus продается от 1 160 000 рублей. Быть может, авто белорусской сборки станут дешевле? Хотя, судя по амбициям ребят из Поднебесной, такого подарка судьбы ждать не стоит.

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18 июня 2020
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