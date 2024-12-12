Эксперт объяснил, почему не надо менять почерневшее моторное масло

И хотя все точки в этом споре уже давно расставлены, некоторые водители все равно стараются как можно скорее заменить моторное масло, если замечают, что оно потемнело. Однако это — лишние хлопоты. А почему, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук напомнил, что изменение цвета моторного масла — это естественный процесс, и он далеко не всегда указывает на износ, потерю свойств или какие-либо другие проблемы.

— Масло темнеет из-за того, что оно очищает двигатель, собирает в себе продукты сгорания топлива и мелкие частицы. Важны не только цвет, но и другие показатели, такие как вязкость и уровень загрязнений, — говорит эксперт.

Поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на межсервисные интервалы, рекомендованные производителем — то есть менять моторное масло через каждые 7-15 тысяч километров или раз в год. Или чаще — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. К таковым можно отнести экстремально низкие или высокие температуры, частые короткие поездки или движение в пробках, а также длительные стоянки с движком, работающим на холостых.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что эксперт назвал единственный верный способ определить качество моторного масла.