Bentley отказался от дальнейшего выпуска модели Mulsanne

Спустя более чем десятилетие с момента старта производства, последний Bentley Mulsanne покинул сборочный цех британском в Крю (Чешир). Компания решила прекратить тиражирование этой серии роскошных авто, ограничившись выпуском 7 300 авто.

Предпоследний экземпляр модели — Mulsanne Speed 6.75 Edition by Mulliner в двойном цветовом исполнении (Rose Gold / Tungsten) отправится к своему владельцу в США.

Судьба же последнего Mulsanne, сошедшего со стапелей предприятия, пока держится в секрете.

Bentley Mulsanne впервые был продемонстрирован публике в 2009 году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Калифорния). На протяжении 11 лет выпуска машина получила три обновления.

Последнее «поколение» Mulsanne представили в 2016-ом году на автосалоне в Женеве.

После ухода Mulsanne в историю, модельный ряд Bentley сократится до трех машин: седана Bentley Flying Spur, купе Bentley Continental и большого кроссовера Bentley Bentayga.