Новейший Mercedes-AMG GT R рассекречен официально

Спорткупе, обернувшееся версией Black Series, станет самым бодрым «болидом» Mercedes-AMG. Еще бы, движок выдает 800 Нм тяги! Благодаря его способностям заднеприводный суперкар с легкостью берет первую сотку с места за 3,6 секунды, а пиковая скорость «снаряда» ограничена 325 км/ч.

В помощь — огромный капот с массивной «вентиляцией», аэродинамический мундир и накладки, а также здоровенное антикрыло.

Вероятно, Mercedes-AMG GT R завоюет статус одного из самых быстрых автомобилей на легендарном Нюрбургринге. Правда, не исключено, что новинку выпустят лимитированным тиражом, а значит состоятельным автолюбителям придется занимать очередь.