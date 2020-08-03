Японцы опять обновили Toyota Land Cruiser Prado

Мотор сделали из старой версии на 177 сил, внедрив новый турбокомпрессор, повысив давление впрыска и изменив камеры сгорания. Этот движок уже появился на пикапе Hilux и внедорожнике Fortuner, а теперь его передали Prado.

Также Land Cruiser Prado вполне ожидаемо получил пакет ассистентов Toyota Safety Sense второго поколения — без продвинутой ездовой электроники сейчас никуда. Даже таким динозаврам, как «Прадик». Система научилась определять пешеходов и велосипедистов, а функция распознавания дорожных знаков включена во все комплектации.

Наконец, мультимедиа нарастила диагональ тачскрина до девяти дюймов, а заодно стала поддерживать любые модели смартфонов. Правда, продвинутый комплекс заявлен как опция, а в базовых версиях медиасистема будет попроще. На этом список обновлений закрывается.

В Японии продажи внедорожников 2021 года уже открылись. У нас же все зависит от расторопности представителей российского офиса. Скажем, новый Highlander добирался до нас почти полтора года, а рестайлинговым Hilux и Fortuner хватило пары месяцев.