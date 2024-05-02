Renault показал новый кроссовер Symbioz

Французский автогигант анонсировал очередную новинку. В популярном форм-факторе кроссоверов Renault будет бороться за клиентов с новой моделью Symbioz, которая, повторим еще раз, призвана заполнить лакуну между небольшим Renault Captur и крупным Renault Austral.

Новинка позиционируется производителем как вместительный и экономичный автомобиль для большой семьи — второй ряд сидений складывается, образуя ровный пол, а объем багажника по умолчанию составляет 624 л. Модель получила дизайн кузова и интерьера в фирменном стиле современных Renault, что подразумевает мультимедиа OpenR Link с онлайн-сервисами Google и вертикальным тачскрином. Заявлено, что в оснащение войдет 29 электронных ассистентов водителя.

Фото производителя.

Symbioz построен на платформе CMF-B, имеет длину 4413 мм, ширину 1797 мм и высоту 1575 мм, а колесная база составляет 2638 мм. В гамме моторов гибридные и полностью электрические силовые установки — базовым станет 145-сильная бензо-электрическая версия E-Tech с 94-сильным бензиновым мотором 1,6, 49-сильным электромотором и 25-сильным стартер-генератором. Сочетается агрегат с автоматической коробкой передач и передним приводом. Подробности о новом Renault Symbioz будут раскрыты ближе к выходу модели на рынок, намеченному на июль.